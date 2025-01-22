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Зеленський зустрівся з президентом Ізраїля, обговорили спільні для країн виклики

Середа 22 січня 2025 11:48
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Зеленський зустрівся з президентом Ізраїля, обговорили спільні для країн виклики Фото: Володимир Зеленський, президент України та його ізраїльський колега Іцхак Герцог (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом. Сторони порушили питання спільних для обидвох країн викликів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Глава Української держави відзначив важливість звільнення заручників. Українці розуміють, що доводиться переживати, коли рідних утримують у неволі, та радіють разом з усіма, коли люди повертаються з полону додому", - пише Офісу президента.

У тому ж числі президент, під час перемовин, висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.

Зокрема сторони обговорили спільні для обох держав виклики й узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері.

Офіс президента додає, що серед основних тем перемовин також були способи досягнення справедливого й стійкого миру.

Ситуація в Секторі Газа

16 січня Тель-Авів й ісламістський рух ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Вже минулого тижня кабінет безпеки Ізраїлю та уряд схвалили угоду, яка почала діяти з неділі, 19 січня.

В неділю ХАМАС звільнив насамперед трьох цивільних жінок - Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер.

Детальніше про те, як довго може бути перемир'я і які є нові загрози - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Ізраїль
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