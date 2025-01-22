Зеленский встретился с президентом Израиля, обсудили общие для стран вызовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Глава Украинского государства отметил важность освобождения заложников. Украинцы понимают, что приходится переживать, когда родных удерживают в неволе, и радуются вместе со всеми, когда люди возвращаются из плена домой", - пишет Офиса президента.

В том же числе президент, во время переговоров, выразил надежду на дальнейшую безопасность и стабильность во всем регионе Ближнего Востока.

В частности стороны обсудили общие для обоих государств вызовы и согласовали направления дальнейшего взаимодействия, прежде всего в сфере безопасности.

Офис президента добавляет, что среди основных тем переговоров также были способы достижения справедливого и устойчивого мира.