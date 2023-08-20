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Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів

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Амстердам, Неділя 20 серпня 2023 14:15
Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів Фото: Володимир Зеленський та Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нідерланди 20 серпня. Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рютте в Twitter.

"Ласкаво просимо до Нідерландів, президенте Зеленський", - написав прем'єр.

Марк Рютте також додав фото з зустрічі з президентом України.

Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів

Фото: Зеленський та Рютте у Нідерландах (witter.com/MinPress)

У неділю, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів з робочим візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України.

Крім того, у Нідерландах президент збирається обговорити формулу миру, Глобальний саміт миру, який Україна хоче провести до кінця року, та притягнення Росії до відповідальності.

Нагадаємо, що вчора Володимир та Олена Зеленські побували у Швеції. Під час візиту президент провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром, парламентарями та королівською сім'єю.

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