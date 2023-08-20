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Зеленский встретился с премьером Нидерландов

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Амстердам, Воскресенье 20 августа 2023 14:15
Зеленский встретился с премьером Нидерландов Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды 20 августа. Глава государства уже встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рютте в Twitter.

"Добро пожаловать в Нидерланды, президент Зеленский", - написал премьер.

Марк Рютте также добавил фотографии со встречи с президентом Украины.

Зеленский встретился с премьером Нидерландов

Фото: Зеленский и Рютте в Нидерландах (witter.com/MinPress)

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Нидерланды с рабочим визитом. Глава государства подчеркнул, что главной темой его поездки станут поставки самолетов F-16 для Украины.

Кроме того, в Нидерландах президент намерен обсудить формулу мира, Глобальный саммит мира, который Украина хочет провести до конца года, и привлечение России к ответственности.

Напомним, что вчера Владимир и Елена Зеленские побывали в Швеции. В ходе визита президент провел ряд встреч, в том числе с премьер-министром, парламентариями и королевской семьей.

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