Зеленський прибув до Нідерландів, говоритиме про поставку F-16

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Порушить питання поставок винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", - пише президента.

За словами лідера країни, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України.

Зокрема на порядку денному:

глобальний саміт миру;

Формула миру;

притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

F-16

Тривалий час українські офіційні особи й військові просять західних союзників розпочати поставки сучасних винищувачів F-16, які необхідні нашій країні для захисту від постійних російських обстрілів. Зокрема завдяки ним наші воїни зможуть скласти конкуренцію російській авіації.

Вже 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі після завершення навчання пілотів.