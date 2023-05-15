UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Сунаком

Фото: Володимир Зеленський та Ріші Сунак (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком під час свого візиту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сунака у Twitter.

Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським, написавши "З поверненням".

Зазначимо, що Зеленський прилетів до Британії на гелікоптері.

Оновлено

Президент також опублікував фото з Сунаком.

"Радий знову зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України", - написав він.

Тим часом Сунак у своєму виступі порівняв Зеленського з Вінстоном Черчіллем, а боротьбу України проти Росії з боротьбою Британії під час Другої світової війни.

Політики провели зустріч у заміському будинку прем'єра Чекерсі. Сунак зазначив, що Зеленський - перший іноземний лідер, якого він мав за честь вітати там як прем’єр.

"Насправді в цій кімнаті, в якій ми стоїмо, Вінстон Черчилль виголошував багато зі своїх відомих промов під час Другої світової війни з цієї кімнати, і так само сьогодні ваше лідерство, хоробрість і стійкість вашої країни надихають усіх нас", - сказав він.

Зеленський, у свою чергу, подякував Британії за постійну підтримку в умовах російського вторгнення. За його словами, політики "обговорять дуже важливі питання".

РБК-Україна повідомляло, що після візитів до Італії, Німеччини та Франції, президент України направився до Лондона.

Нагадаємо, Британія планує передати Україні ударні дрони великої дальності з радіусом дії понад 200 км та ракети для ППО.

Британія також розпочне навчання українських пілотів для застосування літаків F16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВеликобританія