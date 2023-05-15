Зеленский встретился с премьером Британии Сунаком

Британский премьер опубликовал фото объятий с Зеленским, написав "С возвращением".

Отметим, что Зеленский прилетел в Британию на вертолете.

РБК-Украина сообщало, что после визитов в Италию, Германию и Францию президент Украины направился в Лондон.

Напомним, Великобритания планирует передать Украине ударные дроны большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

Британия также приступит к обучению украинских пилотов для применения самолетов F16.

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