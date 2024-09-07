Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії (відео)

"Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі президент поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України з боку РФ, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення G7 щодо надання Україні майже 50 млрд доларів США за рахунок заморожених російських активів.

Зеленський також відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться у 2025 році. Підготовка до заходу вже розпочалася.

Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, - одне з тих питань, які сторони обговорили під час зустрічі.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про наступні кроки України на шляху до євроінтеграції та відзначив підтримку з боку Італії.