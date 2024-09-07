Зеленский встретился с премьер-министром Италии (видео)

"Мы очень благодарны вам и вашей команде, всему итальянскому народу за ту поддержку, которую вы нам оказали", - сказал Зеленский.

Во время встречи президент проинформировал Мелони о ситуации на поле боя, недавних обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Украины со стороны РФ, а также рассказал об актуальных оборонных нуждах.

Лидеры обсудили шаги по практической реализации решения G7 по предоставлению Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов.

Зеленский также отметил решение Италии принять следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в 2025 году. Подготовка к мероприятию уже началась.

Восстановление Украины, в частности энергетической системы, - один из тех вопросов, которые стороны обсудили во время встречи.

Отдельное внимание было уделено реализации Формулы мира. Италия активно участвует в имплементации каждого пункта.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о следующих шагах Украины на пути к евроинтеграции и отметил поддержку со стороны Италии.