Зеленський зустрівся з послом США через ракетні удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США Бріджіт Брінк та заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

За словами дипломатів, Сполучені Штати засуджують російські удари по об'єктах інфраструктури України та мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни вдарили ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях України та Києві. Більшість вдасться відновити сьогодні, частина почне працювати завтра.

Яка ситуація у постраждалих внаслідок обстрілу областях України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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