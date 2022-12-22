ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з Пелосі перед виступом у Конгресі США (відео)

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 01:49
Зеленський зустрівся з Пелосі перед виступом у Конгресі США (відео) Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Перед виступом у Конгресі США президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднине на YouTube-каналі американської політикині.

Вони поспілкувалися із журналістами у стінах Капітолію.

"Ми зібралися сьогодні, щоб вітати сміливого президента Зеленського, щоб віддати хвалу не тільки йому, але й мужньому, об’єднаному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії", - сказала Пелосі.

Спікер зазначила, що весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат з нетерпінням чекають промови.

Своєю чергою Зеленський вказав, що він вдруге у Капітолії та востаннє був перед російським вторгненням в Україну.

"Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, як інша історія, як інше життя. Але все одно в цьому житті дуже важливий Конгрес США, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І велике вам спасибі. Ви підтримали нас у фінансовій допомозі", - додав глава держави.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Конгресс США
NEWS
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу