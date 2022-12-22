Зеленський зустрівся з Пелосі перед виступом у Конгресі США (відео)
Перед виступом у Конгресі США президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднине на YouTube-каналі американської політикині.
Вони поспілкувалися із журналістами у стінах Капітолію.
"Ми зібралися сьогодні, щоб вітати сміливого президента Зеленського, щоб віддати хвалу не тільки йому, але й мужньому, об’єднаному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії", - сказала Пелосі.
Спікер зазначила, що весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат з нетерпінням чекають промови.
Своєю чергою Зеленський вказав, що він вдруге у Капітолії та востаннє був перед російським вторгненням в Україну.
"Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, як інша історія, як інше життя. Але все одно в цьому житті дуже важливий Конгрес США, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І велике вам спасибі. Ви підтримали нас у фінансовій допомозі", - додав глава держави.
Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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