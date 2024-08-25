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Зеленський запропонував Індії провести саміт миру, але є умова

Неділя 25 серпня 2024 15:06
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Зеленський запропонував Індії провести саміт миру, але є умова Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський запропонував Індії провести наступний саміт миру. Однак для цього необхідно, щоб Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови держави індійським ЗМІ.

"Що стосується саміту миру. Я дійсно вважаю, що другий саміт миру повинен бути в одній з країн Глобального півдня. Ми дуже відкриті. Я вам скажу, що є такі країни, як Саудівська Аравія, Катар, Туреччина, з якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту миру", - заявив він.

Зеленський заявив, що поділився ідеєю з прем'єром-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб провести саміт миру в Індії.

"Це найбільша у світі демократія. Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, але й будь-якої держави, яка позитивно ставитиметься до проведення другого саміту", - додав він.

Президент зазначив, що Україна не зможе провести саміт у державі, яка не приєдналася до комюніке саміту миру.

"Ми не зможемо провести саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке саміту. Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - підкреслив він.

Саміт миру

Цього літа Україна за підтримки партнерів провела перший саміт миру, на який представники Росії запрошені не були. Учасники обговорили формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

В Україні розраховують, що в разі участі Росії у другому саміті миру їй буде представлено мирний план, який Київ має намір розробити спільно з іншими державами.

Подробиці про підготовку до другого саміту миру, дати і місця проміжних зустрічей можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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