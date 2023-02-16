Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла Ізраїля в Україні Михайло Бродського в Twitte.
Нагадаємо, перед зустріччю з українським президентом Коен обговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою українську формулу миру.
Своєю чергою Кулеба повідомив, що Україна передала ізраїльському уряду список військових потреб.
Крім того, сьогодні посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняло через початок повномасштабної війни.
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