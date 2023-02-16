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Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю

Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен та президент України Володимир Зеленський (twitter.com michael_brodsk)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла Ізраїля в Україні Михайло Бродського в Twitte.

Нагадаємо, перед зустріччю з українським президентом Коен обговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою українську формулу миру.

Своєю чергою Кулеба повідомив, що Україна передала ізраїльському уряду список військових потреб.

Крім того, сьогодні посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняло через початок повномасштабної війни.

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Володимир ЗеленськийІзраїльДмитро Кулеба