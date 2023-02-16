Ізраїль відновив роботу посольства у Києві

Сьогодні, 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняли через початок повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Ізраїлю Елі Коена у Twitter .

"Ізраїльський прапор знову майорить над посольством в Україні. Сьогодні вперше з початку війни я повністю і безперервно знову відкрив посольство Ізраїлю в Києві разом із послом Міхаелем Бродським", - написав Коен.

Він також зазначив, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота диппредставництва зміцнить відносини між країнами.