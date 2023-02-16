RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с министром иностранных дел Израиля

Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com michael_brodsk)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitte.

В свою очередь Зеленский рассказал, что во время встречи с Коэном они обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям.

"Я приглашаю Израиль приобщиться к реализации нашей формулы мира. Благодарен за оказанную гуманитарную помощь. Рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении. Украина могла бы использовать опыт Израиля в разминировании", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что он рассчитывает, что этот визит будет способствовать углублению сотрудничества между Украиной и Израилем.

Напомним, перед встречей с украинским президентом Коэн обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой украинскую формулу мира .

В свою очередь Кулеба сообщил, что Украина передала израильскому правительству список военных нужд.

Кроме того, сегодня посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливало из-за начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИзраильДмитрий Кулеба