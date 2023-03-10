Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії: обговорили нарощування поставок зброї

"Норвегія підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і зробила дуже багато для наших солдат, для того, щоб вони були сильними на полі бою. Ми це цінуємо", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що ключовий пріоритет України є посилення Збройних сил. Під час зустрічі було обговорене нарощування поставок зброї та пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги.

"Дякую уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу Україні й нашим людям", - додав президент.