Зеленский встретился с министром обороны Норвегии: обсудили наращивание поставок оружия

"Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень многое для наших солдат, для того чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что ключевым приоритетом Украины является усиление Вооруженных сил. В ходе встречи было обсуждено наращивание поставок оружия и ускорение получения уже объявленной помощи.

"Благодарю правительство, парламент и весь народ Норвегии за всестороннюю помощь Украине и нашим людям", - добавил президент.