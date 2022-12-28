Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: обговорили подальшу співпрацю

У Києві завершився візит міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, в ході якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив у власному каналі Зеленський, на зустрічі з міністром вони обговорили безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України.
"Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції. Дякую їй за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей Сил оборони", - наголосив президент.
Крім того, Зеленський подякував всьому французькому народу та всім причетним до організації підтримки у вирішенні фінансових, гуманітарних та інших питань допомоги нашій країні, зокрема конференції, яка допомогла зібрати для України значні кошти.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню приїхав до Києва обговорити військову підтримку України. Під час візиту він зустрівся зі своїм колегою Олексієм Резніковим та відвідав Стіну пам'яті загиблих героїв, аби від імені Франції вшанувати їх пам'ять та висловити підтримку Україні.
Додамо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
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