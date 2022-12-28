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Зеленский встретился с министром обороны Франции: обсудили дальнейшее сотрудничество

Фото: Франция оказывает Украине значительную помощь во многих сферах жизнедеятельности страны (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Киеве завершился визит министра обороны Франции Себастьена Лекорню, в ходе которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил в собственном канале Зеленский, на встрече с министром они обсудили ситуацию безопасности на фронте и оборонные нужды Украины.

"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Благодарю ей за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление способностей Сил обороны", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил весь французский народ и всех причастных к организации поддержки в решении финансовых, гуманитарных и других вопросов помощи нашей стране, в частности конференции, которая помогла собрать для Украины значительные средства.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что министр обороны Франции Себастьен Лекорню приехал в Киев обсудить военную поддержку Украины. Во время визита он встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым и посетил Стену памяти погибших героев, чтобы от имени Франции почтить их память и выразить поддержку Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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Франция