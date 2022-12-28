Зеленский встретился с министром обороны Франции: обсудили дальнейшее сотрудничество

Как сообщил в собственном канале Зеленский, на встрече с министром они обсудили ситуацию безопасности на фронте и оборонные нужды Украины.

"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Благодарю ей за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление способностей Сил обороны", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил весь французский народ и всех причастных к организации поддержки в решении финансовых, гуманитарных и других вопросов помощи нашей стране, в частности конференции, которая помогла собрать для Украины значительные средства.