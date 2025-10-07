Зеленський зустрівся з міністром Данії: обговорили підтримку України та співпрацю бізнесу

"Ми розраховуємо на вас і на продовження таких теплих і продуктивних відносин. Ми вдячні за данську модель, вона дала меседжі іншим країнам, і це допомогло збільшити виробництво наших дронів і ракет. Тому дуже дякуємо за такі кроки, які ви робите разом із нами", - сказав Зеленський.

Він також подякував за головування Данії в Раді ЄС в цьому півріччі та підтримку України на шляху до членства у Євросоюзі. За його словами, Україна розраховує на прогрес і знає, що Данія робить усе можливе зі свого боку.

"Для нас велика честь бути тут. Ми прибули з найбільшою данською бізнес-делегацією, яка коли-небудь відвідувала Україну. І це не просто бізнес-делегація. Якщо підрахувати всіх, хто зараз перебуває в Україні, то наша делегація налічує близько 150 осіб, які представляють бізнес, державні органи. Усі вони приїхали, щоб дослідити можливості для нових форм співпраці", - повідомив міністр.

Зеленський відзначив рішення Данії про спільне виробництво зброї Вони також обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема механізми фінансування та страхування. Ішлося й про експорт української зброї та готовність України відкрити експортні платформи, зокрема у Європі.