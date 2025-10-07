Зеленский встретился с министром Дании: обсудили поддержку Украины и сотрудничество бизнеса

"Мы рассчитываем на вас и на продолжение таких теплых и продуктивных отношений. Мы благодарны за датскую модель, она дала месседжи другим странам, и это помогло увеличить производство наших дронов и ракет. Поэтому большое спасибо за такие шаги, которые вы делаете вместе с нами", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил за председательство Дании в Совете ЕС в этом полугодии и поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе. По его словам, Украина рассчитывает на прогресс и знает, что Дания делает все возможное со своей стороны.

"Для нас большая честь быть здесь. Мы прибыли с самой большой датской бизнес-делегацией, которая когда-либо посещала Украину. И это не просто бизнес-делегация. Если подсчитать всех, кто сейчас находится в Украине, то наша делегация насчитывает около 150 человек, которые представляют бизнес, государственные органы. Все они приехали, чтобы исследовать возможности для новых форм сотрудничества", - сообщил министр.

Зеленский отметил решение Дании о совместном производстве оружия Они также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности механизмы финансирования и страхования. Речь шла и об экспорте украинского оружия и готовности Украины открыть экспортные платформы, в частности в Европе.