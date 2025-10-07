Зеленський зустрівся з міністром Данії: обговорили підтримку України та співпрацю бізнесу
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Ми розраховуємо на вас і на продовження таких теплих і продуктивних відносин. Ми вдячні за данську модель, вона дала меседжі іншим країнам, і це допомогло збільшити виробництво наших дронів і ракет. Тому дуже дякуємо за такі кроки, які ви робите разом із нами", - сказав Зеленський.
Він також подякував за головування Данії в Раді ЄС в цьому півріччі та підтримку України на шляху до членства у Євросоюзі. За його словами, Україна розраховує на прогрес і знає, що Данія робить усе можливе зі свого боку.
"Для нас велика честь бути тут. Ми прибули з найбільшою данською бізнес-делегацією, яка коли-небудь відвідувала Україну. І це не просто бізнес-делегація. Якщо підрахувати всіх, хто зараз перебуває в Україні, то наша делегація налічує близько 150 осіб, які представляють бізнес, державні органи. Усі вони приїхали, щоб дослідити можливості для нових форм співпраці", - повідомив міністр.
Зеленський відзначив рішення Данії про спільне виробництво зброї Вони також обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема механізми фінансування та страхування. Ішлося й про експорт української зброї та готовність України відкрити експортні платформи, зокрема у Європі.
Нагадаємо, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляв, що для початку виробництва української зброї на данській території Україні знадобиться змінити законодавство. За його словами, зараз українські оборонні підприємства не можуть перенести своє виробництво на територію іншої країни.