Зеленский встретился с министром Дании: обсудили поддержку Украины и сотрудничество бизнеса

Украина, Вторник 07 октября 2025 18:40
Зеленский встретился с министром Дании: обсудили поддержку Украины и сотрудничество бизнеса Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов Дании Мортен Бёдсков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортеном Бёдсковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Мы рассчитываем на вас и на продолжение таких теплых и продуктивных отношений. Мы благодарны за датскую модель, она дала месседжи другим странам, и это помогло увеличить производство наших дронов и ракет. Поэтому большое спасибо за такие шаги, которые вы делаете вместе с нами", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил за председательство Дании в Совете ЕС в этом полугодии и поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе. По его словам, Украина рассчитывает на прогресс и знает, что Дания делает все возможное со своей стороны.

"Для нас большая честь быть здесь. Мы прибыли с самой большой датской бизнес-делегацией, которая когда-либо посещала Украину. И это не просто бизнес-делегация. Если подсчитать всех, кто сейчас находится в Украине, то наша делегация насчитывает около 150 человек, которые представляют бизнес, государственные органы. Все они приехали, чтобы исследовать возможности для новых форм сотрудничества", - сообщил министр.

Зеленский отметил решение Дании о совместном производстве оружия Они также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности механизмы финансирования и страхования. Речь шла и об экспорте украинского оружия и готовности Украины открыть экспортные платформы, в частности в Европе.

Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что для начала производства украинского оружия на датской территории Украине понадобится изменить законодательство. По его словам, сейчас украинские оборонные предприятия не могут перенести свое производство на территорию другой страны.

