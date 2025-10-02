Зеленський зустрівся з Мерцом: про що говорили
Україна наголосила на необхідності посилення підтримки від партнерів, зокрема у сфері безпеки та оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом коротко поінформував про наші ключові потреби", - пояснив Зеленський.
За його словами, під час зустрічі вони обговорили:
- посилення української ППО,
- постачання систем Patriot і ракет до них,
- реалізацію ініціативи PURL,
- використання заморожених російських активів на захист,
- відновлення України,
- роботу над гарантіями безпеки.
"Вдячний Німеччині за послідовну підтримку України. Німеччина серед лідерів у допомозі, і для нас це дуже важливо", - зауважив президент.
Зеленський у Данії
Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває в Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти.
У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.
Зауважимо, що Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Bella Center в Копенгагені.
Він вже провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Фредеріксен сказала, що під час обговорення було порушено кілька питань, зокрема щодо дронів.