Зеленський зустрівся з Мерцом: про що говорили

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 14:28
Зеленський зустрівся з Мерцом: про що говорили Фото: український президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна наголосила на необхідності посилення підтримки від партнерів, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом коротко поінформував про наші ключові потреби", - пояснив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили:

  • посилення української ППО,
  • постачання систем Patriot і ракет до них,
  • реалізацію ініціативи PURL,
  • використання заморожених російських активів на захист,
  • відновлення України,
  • роботу над гарантіями безпеки.

"Вдячний Німеччині за послідовну підтримку України. Німеччина серед лідерів у допомозі, і для нас це дуже важливо", - зауважив президент.

Зеленський у Данії

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває в Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти.

У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.

Зауважимо, що Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Bella Center в Копенгагені.

Він вже провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен сказала, що під час обговорення було порушено кілька питань, зокрема щодо дронів.

