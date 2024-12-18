Майотту накрив нищівний циклон "Чідо": школи, лікарні та будівлі зруйновані

Майотту накрив найпотужніший циклон за останнє століття - "Чідо". У столиці архіпелагу знищено школи, лікарні та житлові будинки, а десятки людей вважаються загиблими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

Майотта до і після: супутникові знімки показали масштаби руйнувань від циклону "Чідо"

Супутникові зображення виявили руйнування на архіпелазі Майотта після найпотужнішого циклону за останнє століття.

Масштаби катастрофи, яку спричинив циклон "Чідо", вразили світ. За попередніми оцінками, на французькій території в Індійському океані загинули сотні, можливо, тисячі людей. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв оголосити національний траур і найближчим часом відвідати регіон.

Руйнування в столиці

У столиці Майотти, Мамудзу, школи, лікарні та офіси зруйновані вщент. З будинків зривали дахи, а вітер швидкістю понад 220 км/год викорчовував дерева. Супутникові знімки від компанії Maxar Technologies показали масштаби трагедії: затоплені райони, зруйновані будівлі та зниклі човни.

Фото: GettyImages

Реакція Франції

На архіпелаг прибули рятувальники, військові літаки та судна з гуманітарною допомогою. Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайло заявив, що 70% населення зазнало серйозних втрат. Станом на 17 грудня було підтверджено 21 смерть, ще 45 осіб у важкому стані. Міністр охорони здоров'я Женев’єв Дар’єссек зазначила, що ці дані є лише початком і кількість жертв може значно зрости.

Відео: BBC News

Електропостачання на архіпелазі практично відсутнє, зв’язок обірвано, а доступ до багатьох районів ускладнений через пошкодження єдиного аеропорту.

Наслідки для місцевих мешканців

На Майотті проживає понад 320 тисяч осіб, значна частина з яких - мусульмани. До цих втрат додаються труднощі з питною водою та продуктами харчування. Сенатор Майотти Салама Рамія закликала до негайної допомоги.

Циклон у Мозамбіку

Циклон "Чідо" також обрушився на Мозамбік, спричинивши загибель 34 осіб і травмування понад 300. Загалом у країні постраждали понад 174 тисячі людей.

Найгірший циклон за десятиліття

Циклон "Чідо" став найпотужнішим з 1930-х років, досягнувши 4-ї категорії за шкалою. Щонайменше 34 людини загинули в результаті циклону "Чідо" в Мозамбіку з моменту його обрушення на сушу в неділю. Франція та сусідні країни направляють значні ресурси для ліквідації наслідків катастрофи, але відновлення триватиме роками.