Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III

Президент мав аудієнцію з британським королем у Букінгемському палаці.

Зазначимо, що це перша зустріч Зеленського із королем Чарльзом III.

Оновлено 17:30

За словами Зеленського, під час переговорів він привітав Чарльза III з недавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народу.

"Для мене честь бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний його величності за теплий прийом та підтримку українських громадян, які знайшли притулок від війни у Великій Британії", - додав президент України.

Нагадаємо, що сьогодні український лідер прибув з візитом до Британії. Президент вже зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком та обговорив реалізацію формули миру, вступ України до ЄС та низку інших питань.

Після свого візиту до Лондона Зеленський має полетіти до Парижа, де він проведе зустріч із президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем.

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