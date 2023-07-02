Зеленський зустрівся з командувачем ВМС Неїжпапою в Одесі: про що говорили
Президент Володимир Зеленський зустрівся з командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою. Говорили про оперативну обстановку в Чорному морі й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
"Сьогодні - Одещина. Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період", - пише президент.
За словами Володимира Зеленського, також під час зустрічі були порушені питання розвитку програми морських дронів та ракетної програми.
Варто відзначити, що сьогодні, 2 липня відзначається День працівників морського і річкового флоту України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 1 липня, президент також зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Агентство писало про головні заяви лідерів.
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