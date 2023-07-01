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Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії

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Київ, Субота 01 липня 2023 15:02
Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу, 1 липня. Зустріч пройшла у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

Санчес приїхав до України у символічну дату - перший день головування Іспанії в ЄС. Український президент подякував прем'єру за підтримку.

"Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості", - зазначив Зеленський.

Візит Санчеса

Сьогодні 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з робочим візитом. Мета візиту глави уряду - підтвердити підтримку України.

Санчес вже виступив у Верховній раді. Він запевнив, що Іспанія підтримує Україну у боротьбі з РФ, на шляху до Європейського союзу та НАТО.

Також він оголосив новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.

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