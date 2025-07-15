Зеленський зустрівся з Клименком, готуються нові безпекові рішення

За словами Зеленського, голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко доповів про активні дії підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - пише президент.