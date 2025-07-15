UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський зустрівся з Клименком, готуються нові безпекові рішення

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Ігор Клименко, голова Міністерства внутрішніх справ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ (МВС) готує нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко доповів про активні дії підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах. 

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - пише президент. 

Окремо варто додати, що президент також провів сьогодні нараду з міністром економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим під час якої були деталізовані завдання на наступні шість місяців. Вчора, 14 липня, Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд. Чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль - очолить Міністерство оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКлименко