Зеленський запропонував Келлогу поїхати на фронт

Український президент Володимир Зеленський висловив намір поїхати на фронт разом зі спецпредставником США Кіт Келлогом. Після цього президент сподівається на глибше розуміння ситуації та готовність обговорити наступні кроки.

Про це заявив голова держави під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Я б почав тут з Келлога, і тоді перейдемо до плану. Як я сказав, американській стороні треба більше деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Зробити все, щоб знайти можливість, час та бути ближчим до фронту. Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що для нього важливо, щоб Келлог сам побачив ситуацію на фронті в Україні.

"Я хочу, щоб він мав доповідь від військових, щоб він зустрівся з (головнокомандувачем ЗСУ Олександром, - ред.) Сирським, може з командирами бригад. І після цього я хочу, щоб він все це привіз (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показав, розказав", - зауважив президент.

На його думку, після цього, напевно, сторони будуть ближчі до розуміння того, як Україна бачить це.

"Хоча б кроки. І після цього я буду готовий проговорити ці кроки з Трампом", - сказав він.