Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром транспорту США Пітом Буттіджеджом, який прибув сьогодні, 8 листопада, із візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
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Фото: Зеленський зустрівся з головою Мінтранспорту США: що обговорили (president.gov.ua)
"Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги", - заявив Володимир Зеленський.
Зокрема президент подякував США за підтримку відбудови України на тлі російської агресії.
Сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Піт Буттіджедж. Варто відзначити, що його візит до України раніше не анонсувався.
Що відомо про Буттіджеджа?
Буттіджедж раніше планував висуватись в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.
Втім, пізніше він зняв свою кандидатуру. До роботи в уряді міністр обіймав посаду мера міста Саут-Бенда.
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