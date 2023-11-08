Про що говорили:

відновлення інфраструктури України;

розвиток транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки;

Фото: Зеленський зустрівся з головою Мінтранспорту США: що обговорили (president.gov.ua)

"Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги", - заявив Володимир Зеленський.

перспективи спільного оборонного виробництва між Україною й США.

Зокрема президент подякував США за підтримку відбудови України на тлі російської агресії.

Що передувало?

Сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Піт Буттіджедж. Варто відзначити, що його візит до України раніше не анонсувався.

Що відомо про Буттіджеджа?

Буттіджедж раніше планував висуватись в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.

Втім, пізніше він зняв свою кандидатуру. До роботи в уряді міністр обіймав посаду мера міста Саут-Бенда.