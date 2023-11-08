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Зеленський зустрівся з головою Мінтранспорту США: що обговорили

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Піт Буттіджедж, міністр транспорту США (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром транспорту США Пітом Буттіджеджом, який прибув сьогодні, 8 листопада, із візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Про що говорили:  

  • відновлення інфраструктури України; 
  • розвиток транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки;
 

Фото: Зеленський зустрівся з головою Мінтранспорту США: що обговорили (president.gov.ua)

"Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги", - заявив Володимир Зеленський. 

  • перспективи спільного оборонного виробництва між Україною й США. 

Зокрема президент подякував США за підтримку відбудови України на тлі російської агресії. 

Що передувало? 

Сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Піт Буттіджедж. Варто відзначити, що його візит до України раніше не анонсувався. 

Що відомо про Буттіджеджа?

Буттіджедж раніше планував висуватись в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.

Втім, пізніше він зняв свою кандидатуру. До роботи в уряді міністр обіймав посаду мера міста Саут-Бенда. 

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