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Зеленский встретился с главой Минтранспорта США: что обсудили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Пит Буттиджедж, министр транспорта США (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с министром транспорта США Питом Буттиджеджем, который прибыл сегодня, 8 ноября, с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

О чем говорили:

  • восстановление инфраструктуры Украины;
  • развитие транспортных возможностей для экспорта украинских товаров на международные рынки;
 

Фото: Зеленский встретился с главой Минтранспорта США: что обсудили (president.gov.ua)

"Чрезвычайно заинтересованы в развитии сети железнодорожного транспорта Украины, что важно и для усиления нашего взаимодействия с европейскими странами. Соединенные Штаты имеют значительный потенциал для предоставления Украине соответствующей помощи", - заявил Владимир Зеленский. 

  • перспективы совместного оборонного производства между Украиной и США. 

В частности президент поблагодарил США за поддержку восстановления Украины на фоне российской агрессии.

Что предшествовало?

Сегодня, 8 ноября, в Киев прибыл министр транспорта Соединенных Штатов Америки Пит Буттиджедж. Следует отметить, что его визит в Украину ранее не анонсировался.

Что известно о Буттиджедж?

Буттджедж ранее планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Впрочем, позже он снял свою кандидатуру.

До работы в правительстве министр занимал должность мэра города Саут-Бенда.

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