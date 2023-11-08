О чем говорили:

восстановление инфраструктуры Украины;

развитие транспортных возможностей для экспорта украинских товаров на международные рынки;

Фото: Зеленский встретился с главой Минтранспорта США: что обсудили (president.gov.ua)

"Чрезвычайно заинтересованы в развитии сети железнодорожного транспорта Украины, что важно и для усиления нашего взаимодействия с европейскими странами. Соединенные Штаты имеют значительный потенциал для предоставления Украине соответствующей помощи", - заявил Владимир Зеленский.

перспективы совместного оборонного производства между Украиной и США.

В частности президент поблагодарил США за поддержку восстановления Украины на фоне российской агрессии.

Что предшествовало?

Сегодня, 8 ноября, в Киев прибыл министр транспорта Соединенных Штатов Америки Пит Буттиджедж. Следует отметить, что его визит в Украину ранее не анонсировался.

Что известно о Буттиджедж?

Буттджедж ранее планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Впрочем, позже он снял свою кандидатуру.

До работы в правительстве министр занимал должность мэра города Саут-Бенда.