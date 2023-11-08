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Глава Мінтранспорту США прибув до Києва з неоголошеним візитом

Київ, Середа 08 листопада 2023 15:00
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Глава Мінтранспорту США прибув до Києва з неоголошеним візитом Фото: Посол США в Україні Бріджіт Брінк і міністр транспорту США Піт Буттіджедж у Києві (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Володимир Костирін

До столиці України сьогодні, 8 листопада, прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж. Цей візит до Києва американського чиновника не анонсувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджіт Брінк.

Дипломат опублікувала у мережі спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.

Глава Мінтранспорту США прибув до Києва з неоголошеним візитом

Посол США в Україні Бріджіт Брінк і міністр транспорту США Піт Буттіджедж у Києві 8 листопада (фото: twitter.com/USAmbKyiv)

"Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні", - підписала вона знімок.

Також посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони "чіткий": Штати "підтримують Україну та український народ".

Що відомо про Буттіджедж: довідка

Пітер (Піт) Буттіджедж планував висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року, проте згодом зняв свою кандидатуру.

41-річний чиновник є 19-м міністром транспорту США.
Буттіджедж першим міністром у Штатах зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.

До роботи в уряді був мером міста Саут-Бенда, проте на цій посаді мав "паузу" у сім місяців, під час якої служив в Афганістані лейтенантом резерву ВМФ. Понині залишається чинним лейтенантом військово-морського резерву.

Нагадаємо також, що 27 липня було оголошено, що Нік представлятиме США на українській дипломатичній місії Кримська платформа.

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