Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн: відео
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС:
- Естонії - Урмас Рейнсалу;
- Ісландії - Тордіс Колбрун Гилфадоттір;
- Латвії - Едгарс Рінкевич;
- Литви - Габріель Ландсбергіс;
- Норвегії - Аннікен Вітфельдт;
- Фінляндії - Пекка Гаавісто;
- Швеції - Тобіас Більстрем.
Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.
Фото: Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн (president.gov.ua)
Зеленський відзначив суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах війни.
"Особливо цінуємо підтримку міцності Збройних Сил України, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон", - заявив президент.
Про що говорили
- Зеленський акцентував увагу на викликах зимового періоду й терору Росії, який спрямований проти цивільного енергетичного сектору. Закликав надати Україні сучасні ППО та невідкладну підтримку енергетичній системі;
- сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску проти Росії й скоординованої роботи над створенням трибуналу, а також механізму компенсації збитків;
- президент подякував за підтримку євроінтеграційних прагнень України та відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації курсу на членство в НАТО;
- Зеленський акцентував увагу на важливості участі країн у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, а також внеску кожного партнера у забезпечення продовольчої безпеки у світі.
"Ми дуже раді, що ви знаходитесь по бік правди на світлому боці у цій війні, на боці України і її війни за незалежність та свободу", - додав президент.
Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, під час його зустрічі з міністрами сторони порушили низку важливих питань серед яких військова та економічна допомога Україні, а також нові санкції проти Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 28 листопада, з візитом до Києва прибули міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.
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