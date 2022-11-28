Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн: відео

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС:

Естонії - Урмас Рейнсалу;

Ісландії - Тордіс Колбрун Гилфадоттір;

Латвії - Едгарс Рінкевич;

Литви - Габріель Ландсбергіс;

Норвегії - Аннікен Вітфельдт;

Фінляндії - Пекка Гаавісто;

Швеції - Тобіас Більстрем.

Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.

Фото: Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн (president.gov.ua)

Зеленський відзначив суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах війни.

"Особливо цінуємо підтримку міцності Збройних Сил України, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон", - заявив президент.

Про що говорили

Зеленський акцентував увагу на викликах зимового періоду й терору Росії, який спрямований проти цивільного енергетичного сектору. Закликав надати Україні сучасні ППО та невідкладну підтримку енергетичній системі;

сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску проти Росії й скоординованої роботи над створенням трибуналу, а також механізму компенсації збитків;

президент подякував за підтримку євроінтеграційних прагнень України та відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації курсу на членство в НАТО;

Зеленський акцентував увагу на важливості участі країн у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, а також внеску кожного партнера у забезпечення продовольчої безпеки у світі.

"Ми дуже раді, що ви знаходитесь по бік правди на світлому боці у цій війні, на боці України і її війни за незалежність та свободу", - додав президент.

Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, під час його зустрічі з міністрами сторони порушили низку важливих питань серед яких військова та економічна допомога Україні, а також нові санкції проти Росії.