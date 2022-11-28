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Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн: відео

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Понеділок 28 листопада 2022 19:20
Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн: відео Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС:

  • Естонії - Урмас Рейнсалу;
  • Ісландії - Тордіс Колбрун Гилфадоттір;
  • Латвії - Едгарс Рінкевич;
  • Литви - Габріель Ландсбергіс;
  • Норвегії - Аннікен Вітфельдт;
  • Фінляндії - Пекка Гаавісто;
  • Швеції - Тобіас Більстрем.

Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.

Фото: Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн (president.gov.ua)

Зеленський відзначив суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах війни.

"Особливо цінуємо підтримку міцності Збройних Сил України, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон", - заявив президент.

Про що говорили

  • Зеленський акцентував увагу на викликах зимового періоду й терору Росії, який спрямований проти цивільного енергетичного сектору. Закликав надати Україні сучасні ППО та невідкладну підтримку енергетичній системі;
  • сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску проти Росії й скоординованої роботи над створенням трибуналу, а також механізму компенсації збитків;
  • президент подякував за підтримку євроінтеграційних прагнень України та відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації курсу на членство в НАТО;
  • Зеленський акцентував увагу на важливості участі країн у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, а також внеску кожного партнера у забезпечення продовольчої безпеки у світі.

"Ми дуже раді, що ви знаходитесь по бік правди на світлому боці у цій війні, на боці України і її війни за незалежність та свободу", - додав президент.

Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, під час його зустрічі з міністрами сторони порушили низку важливих питань серед яких військова та економічна допомога Україні, а також нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 28 листопада, з візитом до Києва прибули міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

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