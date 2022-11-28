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Зеленский встретился с главами МИД семи стран: видео

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Понедельник 28 ноября 2022 19:20
Зеленский встретился с главами МИД семи стран: видео Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Отметим, что сегодня, 27 ноября, с визитом в Киев прибыли главы МИД:

  • Эстонии - Урмас Рейнсалу;
  • Исландии - Тордис Колбрун Гилфадоттир;
  • Латвии - Эдгарс Ринкевич;
  • Литвы - Габриэль Ландсбергис;
  • Норвегии - Анникен Витфельдт;
  • Финляндии - Пекка Гаависто;
  • Швеции - Тобиас Бильстрем.

Как отметил президент во время встречи, визит министров является важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена самых серьезных вызовов.

Фото: Зеленский встретился с главами МИД семи стран (president.gov.ua)

Зеленский отметил существенную оборонную, финансовую и гуманитарную помощь балтийских и североевропейских партнеров в условиях войны против.

"Особенно ценим поддержку прочности Вооруженных Сил Украины, медицинскую и реабилитационную помощь нашим раненым, проведение учебно-тренировочных миссий, таких важных для украинских военных, поддержку вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны выехали за границу", - заявил президент.

О чем говорили

  • Зеленский акцентировал внимание на вызовах зимнего периода и терроре России, который направлен против гражданского энергетического сектора. Призвал предоставить Украине современные ПВО и неотложную поддержку энергетической системе;
  • стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания санкционного давления против России и скоординированной работы над созданием трибунала, а также механизма компенсации убытков;
  • президент поблагодарил за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и отметил важность дальнейшего содействия в реализации курса на членство в НАТО;
  • Зеленский акцентировал внимание на важности участия стран в реализации украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, а также вклада каждого партнера в обеспечение продовольственной безопасности в мире.

"Мы очень рады, что вы находитесь по сторону правды на светлой стороне в этой войне, на стороне Украины и ее войны за независимость и свободу", - добавил президент.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, во время его встречи с министрами стороны подняли ряд важных вопросов, среди которых военная и экономическая помощь Украине, а также новые санкции против России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 28 ноября, с визитом в Киев прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.

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