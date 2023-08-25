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Зеленський зустрівся з главою МЗС Туреччини

Фото: Володимир Зеленський і Хакан Фідан (twitter.com/TC_Disisleri)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

Президент розповів, що він обговорив з головою МЗС Туреччини багато важливих питань.

"Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - йдеться у повідомленні.

Він подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України. 

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Нещодавно повідомлялось, що Туреччина працює над пропозиціями для відновлення "зернової угоди". Переговори щодо цього питання можуть пройти у Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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