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Зеленский встретился с главой МИД Турции

Фото: Владимир Зеленский и Хакан Фидан (twitter.com/TC_Disisleri)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 августа, встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

Президент рассказал, что он обсудил с главой МИД Турции много важных вопросов.

"Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно сообщалось, что Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.

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