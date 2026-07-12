Зеленський зустрівся з главою МВС на тлі заяв про оновлення силовиків

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час розмови сторони обговорили актуальні безпекові виклики, роботу підрозділів системи МВС та ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Клименка та подякував йому і всім працівникам системи МВС за роботу в умовах повномасштабної війни.

За його словами, рятувальники ДСНС щодня працюють у громадах, ліквідовують наслідки російських ударів і рятують людей. Він також відзначив роботу підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби та правоохоронців, які забезпечують безпеку й протидіють злочинності.

"Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни - значні", - наголосив глава держави.

Окрему увагу під час зустрічі приділили викликам, які потребують реагування держави, а також додатковим рішенням і ресурсам для виконання визначених завдань.