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Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ: обговорили посилення ядерної безпеки в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув з візитом до України, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Як зазначив президент, основна увага під час переговорів з главою МАГАТЕ була приділена питанням посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергообєктів.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.

Візит Гроссі до України

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув з візитом до України. Він планує відвідати Запорізьку АЕС.

Перед цим, 27 серпня, Гроссі здійснив візит до Курської атомної електростанції. Після огляду він повідомив про "серйозну ситуацію" з ядерною безпекою на об'єкті.

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Володимир ЗеленськийЗапорізька АЕСМАГАТЕВійна в Україні