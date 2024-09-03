Зеленский встретился с главой МАГАТЭ: обсудили усиление ядерной безопасности в Украине

Как отметил президент, основное внимание во время переговоров с главой МАГАТЭ было уделено вопросам усиления ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.

Стороны договорились о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине для обеспечения постоянного мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций.