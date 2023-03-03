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Зеленський зустрівся з главами МЗС Естонії та Нідерландів

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Зустрічі відбулись у п'ятницю, 3 березня. Так, з главою МЗС Нідерландів Зеленський обговорив створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України. За його словами, це буде важливим кроком для створення трибуналу щодо російської агресії в Україні.

А ось під час спілкування з міністром закордонних справ Естонії було важливість подальшого нарощування санкційного тиску на Росію. Окрім цього Зеленський подякував Рейнсалу за надання допомоги та дієву і своєчасну підтримку нашої держави у захисті.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на саміті НАТО.

Він також запросив на нього президента України Володимира Зеленського.

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