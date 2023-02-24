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Столтенберг запросив Зеленського на літній саміт НАТО

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Таллінн, П'ятниця 24 лютого 2023 11:56
Столтенберг запросив Зеленського на літній саміт НАТО Фото: Єнс Столтенбрг і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який відбудеться влітку. Він запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберга під час прес-конференції в естонському Таллінні.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що президент України Володимир Зеленський планує особисто бути присутнім на літньому саміті НАТО.

Додамо, до цього спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

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Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
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