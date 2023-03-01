ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на літньому саміті НАТО

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 11:23
Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на літньому саміті НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО на літньому саміті у Вільнюсі можуть домовитись про нові кроки підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека Альянсу Єнса Столтенберга в інтерв'ю литовському LRT.

Він вважає, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдність НАТО у підтримці України.

"Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також сподівається, що союзники узгодять нові плани регіональної безпеки, нову модель сил та збільшення інвестицій в оборону.

"Поки що жодних рішень не прийнято, але я думаю, що поріг у 2% від валового внутрішнього продукту має бути не стелею, а підлогою, мінімальними витратами на оборону", - додав він.

Генсек НАТО також нагадав, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

"Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває у розпалі війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що Зеленський має намір особисто бути присутнім на літньому саміті НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Литва
NEWS
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу