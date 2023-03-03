Зеленский встретился с главами МИД Эстонии и Нидерландов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстроем и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
Встречи прошли в пятницу, 3 марта. Так, с главой МИД Нидерландов Зеленский обсудил создание в Гааге Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины. По его словам, это будет важным шагом для создания трибунала по поводу российской агрессии в Украине.
А вот во время общения с министром иностранных дел Эстонии была важность дальнейшего наращивания санкционного давления на Россию. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Рейнсала за оказание помощи и действенную и своевременную поддержку нашего государства в защите.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на согласование новых шагов поддержки Украины на саммите НАТО .
Он также пригласил на него президента Украины Владимира Зеленского .
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