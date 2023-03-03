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Зеленский встретился с главами МИД Эстонии и Нидерландов

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстроем и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Встречи прошли в пятницу, 3 марта. Так, с главой МИД Нидерландов Зеленский обсудил создание в Гааге Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины. По его словам, это будет важным шагом для создания трибунала по поводу российской агрессии в Украине.

А вот во время общения с министром иностранных дел Эстонии была важность дальнейшего наращивания санкционного давления на Россию. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Рейнсала за оказание помощи и действенную и своевременную поддержку нашего государства в защите.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на согласование новых шагов поддержки Украины на саммите НАТО .

Он также пригласил на него президента Украины Владимира Зеленского .

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Владимир ЗеленскийЭстонияВторжение России в Украину