Зеленский встретился с главами МИД Эстонии и Нидерландов

Встречи прошли в пятницу, 3 марта. Так, с главой МИД Нидерландов Зеленский обсудил создание в Гааге Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины. По его словам, это будет важным шагом для создания трибунала по поводу российской агрессии в Украине.

А вот во время общения с министром иностранных дел Эстонии была важность дальнейшего наращивания санкционного давления на Россию. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Рейнсала за оказание помощи и действенную и своевременную поддержку нашего государства в защите.