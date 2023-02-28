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Зеленський зустрівся з генсеком ОЕСР та запросив долучитися до відновлення України (відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Зазначимо, що завтра ОЕСР відкриє свій офіс у Києві. Зеленський зауважив, що відкриття в Україні офісу стане важливим кроком у співробітництві України з організацією.

"Усе, що зараз робиться і планується в Україні, спрямоване на перемогу і майбутню відбудову України. Запросив представників ОЕСР долучитися до процесу відновлення", - зазначив президент.

Зеленський також подякував ОЕСР за визнання перспективи членства України в організації.

Корман підкреслив солідарність організації з Україною та виразив захоплення сміливістю українців у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, у жовтні ОЕСР розпочало початковий діалог щодо вступу України до організації.

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Володимир ЗеленськийОЭСР