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Україну визнали потенційним членом ОЕСР: що дає вступ до "клубу успішних країн"

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 14:44
Україну визнали потенційним членом ОЕСР: що дає вступ до "клубу успішних країн" Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проекту дорожньої карти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Шмигаль заявив, що у липні цього року в Лугано від імені держави він передав заявку на вступ України генеральному секретаревіОЕСР Матіасу Корману.

"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України", - написав прем’єр.

Що дасть вступ України в ОЕСР

Як зазначив Шмигаль, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - додав прем’єр.

Нагадаємо, Рада Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) прийняла рішення про негайне припинення участі Росії і Білорусі в органах ОЕСР.

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