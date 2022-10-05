Україну визнали потенційним членом ОЕСР: що дає вступ до "клубу успішних країн"
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проекту дорожньої карти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
Шмигаль заявив, що у липні цього року в Лугано від імені держави він передав заявку на вступ України генеральному секретаревіОЕСР Матіасу Корману.
"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України", - написав прем’єр.
Що дасть вступ України в ОЕСР
Як зазначив Шмигаль, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.
"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - додав прем’єр.
Нагадаємо, Рада Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) прийняла рішення про негайне припинення участі Росії і Білорусі в органах ОЕСР.
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