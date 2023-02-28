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У Києві завтра відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні

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Київ, Вівторок 28 лютого 2023 16:21
У Києві завтра відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні Фото: прем'єр України Денис Шмигаль та генсек ОЕСР Матіас Корманн (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Завтра, 1 березня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриває свій офіс у Києві. Це, зокрема, сприятиме відновленню України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, відкриття офісу у Києві анонсував під час свого візиту до України генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

"Офіс дозволить координувати нашу спільну роботу у сфері відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію інструментів, стандартів та рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації", - наголосив голова Кабміну.

Шмигаль також розповів, що під час переговорів із Корманом обговорив деталі спільної роботи у рамках мультидонорської платформи для допомоги Україні.

При цьому уряд та ОЕСР підписали угоду про участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025 року.

Варто зауважити, що Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

Нагадаємо, ще в жовтні стало відомо, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає діалог зі вступу України.

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