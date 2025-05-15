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Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі: перші подробиці

Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер, 15 травня. Зустріч проходить в Анкарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган зустрів Зеленського у президентському комплексі в Анкарі. Як повідомляють турецькі ЗМІ, на закритому для преси прийомі відбулася зустріч делегацій України та Туреччини.

Після двосторонньої зустрічі між президентом Ердоганом та Зеленським також відбудеться міжделегаційна робоча зустріч.

Раніше в адміністрації президента Туреччини зазначили, що Ердоган на переговорах з Зеленським та інших зустрічах закликатиме до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку мирних переговорів.

 

Зеленський у Туреччині

Нагадаємо, що український президент прибув до Туреччини на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Минулого тижня Путін проігнорував ультиматум України та Європи щодо припинення вогню, але запропонував відновити прямі переговори на основі позицій 2022 року.

Зеленський у відповідь сказав, що готовий до зустрічей, але після припинення вогню. Згодом президент України погодився на переговори, але наголосив, що говоритиме тільки з Путіним про припинення вогню.

Глава держави повідомляв, що чекатиме на Путіна 15 травня у Туреччині. Але російський диктатор не приїхав на переговори, а натомість відправив чиновників низького рівня до Туреччини.

Україна ж на переговорах буде представлена на найвищому рівні - до делегації увійшли представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаТуреччинаАнкараРеджеп Тайіп Ердоган