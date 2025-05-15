Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 15 мая. Встреча проходит в Анкаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган встретил Зеленского в президентском комплексе в Анкаре. Как сообщают турецкие СМИ, на закрытом для прессы приеме состоялась встреча делегаций Украины и Турции.
От Украины присутствовали руководитель Офис президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Турцию представляли министр обороны Яшар Гюлер, начальник турецкой разведки Ибрагим Калин и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Килич.
Фото: делегации Украины и Турции встретились в Анкаре (Getty Images)
После двусторонней встречи между президентом Эрдоганом и Зеленским также состоится межделегационная рабочая встреча.
Ранее в администрации президента Турции отметили, что Эрдоган на переговорах с Зеленским и других встречах будет призывать к немедленному установлению режима прекращения огня и началу мирных переговоров.
Напомним, что украинский президент прибыл в Турцию на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. На прошлой неделе Путин проигнорировал ультиматум Украины и Европы о прекращении огня, но предложил возобновить прямые переговоры на основе позиций 2022 года.
Зеленский в ответ сказал, что готов к встречам, но после прекращения огня. Позже президент Украины согласился на переговоры, но подчеркнул, что будет говорить только с Путиным о прекращении огня.
Глава государства сообщал, что будет ждать Путина 15 мая в Турции. Но российский диктатор не приехал на переговоры, а взамен отправил чиновников низкого уровня в Турцию.
Украина же на переговорах будет представлена на самом высоком уровне - в делегацию вошли представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.
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