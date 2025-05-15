Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 15 мая. Встреча проходит в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Эрдоган встретил Зеленского в президентском комплексе в Анкаре. Как сообщают турецкие СМИ, на закрытом для прессы приеме состоялась встреча делегаций Украины и Турции.

От Украины присутствовали руководитель Офис президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Турцию представляли министр обороны Яшар Гюлер, начальник турецкой разведки Ибрагим Калин и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Килич.



Фото: делегации Украины и Турции встретились в Анкаре (Getty Images)



После двусторонней встречи между президентом Эрдоганом и Зеленским также состоится межделегационная рабочая встреча.

Ранее в администрации президента Турции отметили, что Эрдоган на переговорах с Зеленским и других встречах будет призывать к немедленному установлению режима прекращения огня и началу мирных переговоров.